РПО Российское психологическое общество
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Российское психологическое общество

Официальный сайт профессиональной корпорации психологов России

Входит в состав IUPsyS – Международный союз психологической науки при ЮНЕСКО и Европейской федерации психологических ассоциаций (EFPA)

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Телефоны горячих линий по распространению коронавирусной инфекции в России
Опубликовано: 21.04.2020 | РПО

В случае возникновения вопросов, связывайтесь по нижеследующим телефонам.

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Рекомендации Российского психологического общества в связи с распространением COVID-19
Опубликовано: 17.04.2020 | РПО
Специальный номер "Psychology in Russia: State of the Art" — "COVID-19: психологические вызовы" (№4 2021)
Опубликовано: 30.12.2020 | Редакция журнала "Psychology in Russia: State of the Art"

Вышел в свет новый номер (4, 2021) англоязычного журнала, издаваемого РПО.

Этот специальный выпуск посвящен рассмотрению психологических аспектов пандемии COVID-19 в международном контексте.

Основная цель выпуска - осветить спектр психологических проблем, которые возникли в жизни людей во многих странах и продемонстрировать возможные ответы на эти вызовы с позиций психологической науки.


Цикл программ повышения квалификации по нейропсихологии и нейропсихологической реабилитации в 2021 году
Опубликовано: 21.12.2020 | Факультет психологии МГУ имени М.В. Ломоносова

В 2021 году цикл программ повышения квалификации по нейропсихологии и клинико-психологической реабилитации будет проходить с 11 января 2021 г. Зарегистрироваться на программы можно здесь. Стоимость одной программы (36 час) – 25.000 руб.

При оплате двух программ нейроцикла будет действовать скидка (стоимость двух программ – 40.000 руб.)*

* В случае оплаты и посещения двух программ нейроцикла будет выдаваться одно удостоверение о повышении квалификации по программе "Основы нейропсихологии и нейропсихологической реабилитации", 72 часа


Программа повышения квалификации «Пропедевтика нейропсихологического подхода: типология нарушений и синдромы»
Опубликовано: 21.12.2020 | Факультет психологии МГУ имени М.В. Ломоносова

Руководители программы. Доктор психологических наук, профессор МГУ имени М.В.Ломоносова Ковязина Мария Станиславовна и кандидат психологических наук, старший научный сотрудник МГУ имени М.В.Ломоносова, Варако Наталия Александровна.

Цель программы. Профессиональная теоретическая и практическая подготовка специалистов, готовых к проведению нейропсихологической диагностики больных с различной патологией головного мозга.

Даты проведения занятий: с 11 по 25 января 2021 г.

Программа повышения квалификации «Нейропсихологическая реабилитация»
Опубликовано: 21.12.2020 | Факультет психологии МГУ имени М.В. Ломоносова

Руководители программы. Доктор психологических наук, профессор МГУ имени М.В.Ломоносова Ковязина Мария Станиславовна и кандидат психологических наук, старший научный сотрудник МГУ имени М.В.Ломоносова, Варако Наталия Александровна.

Цель программы. Профессиональная теоретическая и практическая подготовка специалистов в области клинико-психологической реабилитации в неврологической и нейрохирургической клиниках. Формирование представлений о работе мультидисциплинарной бригады, о роли медицинского психолога в команде и освоение принципов реабилитационной работы в современных реабилитационных клиниках. Ознакомление с зарубежными и отечественным подходами к реабилитации в их историческом контексте.

Даты проведения занятий: с 27 января по 10 февраля 2021 г.

Ежегодная Международная научно-практическая конференция «Ананьевские чтения–2020»
Опубликовано: 17.12.2020 | Санкт-Петербургский государственный университет

В Санкт-Петербургском государственном университете с 8 по 11 декабря прошла Ежегодная Международная научно-практическая конференция «АНАНЬЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ».

Один из крупнейших психологических форумов России впервые проводился с использованием стриминг–формата. В этом году конференция носила название «ПСИХОЛОГИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» и вошла в ряд юбилейных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

III Международный форум когнитивных нейронаук «Cognitive Neuroscience – 2020»
Опубликовано: 17.12.2020

Форум прошел 11 – 12 декабря 2020 г. в Екатеринбурге. Он собрал ведущих специалистов в области нейронаук из России, Германии, Испании. Среди участников были не только практики в области психологии, но и неврологии, нейробиологии, нейропсихологии, математики, философии, лингвистики.

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