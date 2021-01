Официальный сайт профессиональной корпорации психологов России

Опубликовано: 30.12.2020 | Редакция журнала "Psychology in Russia: State of the Art"

Вышел в свет новый номер (4, 2021) англоязычного журнала, издаваемого РПО. Этот специальный выпуск посвящен рассмотрению психологических аспектов пандемии COVID-19 в международном контексте.

Основная цель выпуска - осветить спектр психологических проблем, которые возникли в жизни людей во многих странах и продемонстрировать возможные ответы на эти вызовы с позиций психологической науки.