Официальный сайт профессиональной корпорации психологов России

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Вышел в свет новый номер (4, 2021) англоязычного журнала, издаваемого РПО.
Этот специальный выпуск посвящен рассмотрению психологических аспектов пандемии COVID-19 в международном контексте.
Основная цель выпуска - осветить спектр психологических проблем, которые возникли в жизни людей во многих странах и продемонстрировать возможные ответы на эти вызовы с позиций психологической науки.
В 2021 году цикл программ повышения квалификации по нейропсихологии и клинико-психологической реабилитации будет проходить с 11 января 2021 г. Зарегистрироваться на программы можно здесь. Стоимость одной программы (36 час) – 25.000 руб.
При оплате двух программ нейроцикла будет действовать скидка (стоимость двух программ – 40.000 руб.)*
* В случае оплаты и посещения двух программ нейроцикла будет выдаваться одно удостоверение о повышении квалификации по программе "Основы нейропсихологии и нейропсихологической реабилитации", 72 часа
Руководители программы. Доктор психологических наук, профессор МГУ имени М.В.Ломоносова Ковязина Мария Станиславовна и кандидат психологических наук, старший научный сотрудник МГУ имени М.В.Ломоносова, Варако Наталия Александровна.
Цель программы. Профессиональная теоретическая и практическая подготовка специалистов, готовых к проведению нейропсихологической диагностики больных с различной патологией головного мозга.
Даты проведения занятий: с 11 по 25 января 2021 г.
Руководители программы. Доктор психологических наук, профессор МГУ имени М.В.Ломоносова Ковязина Мария Станиславовна и кандидат психологических наук, старший научный сотрудник МГУ имени М.В.Ломоносова, Варако Наталия Александровна.
Цель программы. Профессиональная теоретическая и практическая подготовка специалистов в области клинико-психологической реабилитации в неврологической и нейрохирургической клиниках. Формирование представлений о работе мультидисциплинарной бригады, о роли медицинского психолога в команде и освоение принципов реабилитационной работы в современных реабилитационных клиниках. Ознакомление с зарубежными и отечественным подходами к реабилитации в их историческом контексте.
Даты проведения занятий: с 27 января по 10 февраля 2021 г.
В Санкт-Петербургском государственном университете с 8 по 11 декабря прошла Ежегодная Международная научно-практическая конференция «АНАНЬЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ».
Один из крупнейших психологических форумов России впервые проводился с использованием стриминг–формата. В этом году конференция носила название «ПСИХОЛОГИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» и вошла в ряд юбилейных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Форум прошел 11 – 12 декабря 2020 г. в Екатеринбурге. Он собрал ведущих специалистов в области нейронаук из России, Германии, Испании. Среди участников были не только практики в области психологии, но и неврологии, нейробиологии, нейропсихологии, математики, философии, лингвистики.
Проект профессиональных стандартов нейропсихолога и медицинского психологаМеждународное сотрудничество Съезды РПО