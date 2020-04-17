Официальный сайт профессиональной корпорации психологов России

Опубликовано: 21.12.2020 | Факультет психологии МГУ имени М.В. Ломоносова

В 2021 году цикл программ повышения квалификации по нейропсихологии и клинико-психологической реабилитации будет проходить с 11 января 2021 г. Зарегистрироваться на программы можно здесь. Стоимость одной программы (36 час) – 25.000 руб.

При оплате двух программ нейроцикла будет действовать скидка (стоимость двух программ – 40.000 руб.)*

* В случае оплаты и посещения двух программ нейроцикла будет выдаваться одно удостоверение о повышении квалификации по программе "Основы нейропсихологии и нейропсихологической реабилитации", 72 часа